J'apprends à cuisiner avec Roro

Coucouuu ! Trop contente de savoir que tu tiens enfin ce livre entre tes mains. Je m'appelle Aurore, mais aussi Roro Cuistot. J'ai 24 ans, et depuis un peu plus de deux ans, je partage des vidéos autour de la cuisine sur Instagram, TikTok, et plus récemment YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'étais un vrai désastre en cuisine et que je voulais vraiment m'améliorer. Et maintenant c'est à ton tour d'apprendre, grâce à ce livre ! Plus de 35 recettes constituées de peu d'étapes expliquées avec des termes simples mais précis. 4 niveaux de difficulté, la complexité des recettes est évolutive. Une initiation au batchcooking conclut chaque niveau : réalise un menu complet aux côtés de Roro en bande dessinée ! En bonus, je te donne des astuces tout au long des recettes pour éviter de refaire les mêmes erreurs que moi quand j'ai appris à cuisiner.