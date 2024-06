The Boys T02 : Ca va saigner !

Hughie décide d'en savoir davantage sur les origines de son équipe et le rôle de la compagnie Vought-American. Pendant ce temps, les P'tits Gars rencontrent les membres des Sept pour connaître la vérité sur la catastrophe qui a frappé New York un matin de septembre. Mais ils font aussi la connaissance des G-Men, de misérables orphelins devenus les super-héros les plus lucratifs au monde ! Redécouvrez The Boys en format poche ! Il n'y a pas que les titres Marvel que l'on peut toujours avoir avec soi ! Fort du succès de la série The Boys sur Amazon Prime Video, le comic book se décline lui aussi en petit format, à petit prix : une parfaite porte d'entrée pour conquérir de nouveaux lecteurs !