Cat's Eye Tome 6 : Perfect Edition

Hitomi n'en peut plus ! Toshio est si obnubilé par Cat's Eye qu'il la délaisse. Jalouse d'elle-même, la jeune femme s'apprête à tenter une approche pour la moins audacieuse envers son inspecteur. Pour ne rien arranger, Takeshi et le lieutenant Kizaki semblent chercher à se rapprocher de Rui. Un objectif qui pourrait semer le trouble au sein du café. Tsukasa Hôjô se fait connaître en 1981 avec sa toute première série majeure : Cat's Eye. Le succès ne se fait pas attendre, le titre devient rapidement culte au Japon et sa réputation dépasse largement les frontières de l'archipel. Il ne faudra d'ailleurs attendre que deux ans pour que le manga soit adapté en animé (hyper connu et apprécié en France). La bonne nouvelle est que Cat's Eye revient dans une Perfect Edition qui comblera autant les fans de la première heure, que ceux qui découvriront ce titre. 42 ans après leur création, les Cat's Eye restent parmi les plus célèbres voleuses de la pop culture et font même des apparitions en dehors de leur série comme dans City Hunter ou bien, plus récemment, dans un crossover totalement fou avec Lupin the Third.