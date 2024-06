L'Epée de Vérité Tome 3 : Le sang de la déchirure

La barrière qui séparait l'Ancien et le Nouveau Monde a été brisée. Des forces anciennes et terrifiantes viennent assiéger les Contrées du Milieu. Par le passé, elles n'ont pu être repoussées qu'en murant l'Ancien Monde à l'aide d'une barrière magique. Richard et Kahlan sont les seuls à pouvoir faire face. Hélas, Kahlan est obligée de se cacher, traquée par des fanatiques qui ont entrepris d'assassiner tous les possesseurs de magie. Pour empêcher une apocalypse d'une sauvagerie inimaginable, Richard devra accepter le pouvoir qu'il a hérité de son père et utiliser toutes ses ressources magiques. Seulement ainsi pourra-t-il vaincre l'ennemi, sauver Kahlan et refermer le portail. L'un des plus grands cycles de la Fantasy mondiale, traduit en vingt langues et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. " Ce qu'on a fait de mieux en matière de Fantasy épique. " Publishers Weekly