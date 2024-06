Idéfix et les Irréductibles Tome 6 : La forêt lumière

Idéfix et ses amis reviennent dans La forêt lumière, un 6e tome composé de trois nouvelles histoires rocambolesques, illustrées par Jean Bastide (Boule et Bill) : - La forêt lumière - Des miettes et des jeux - Le retour de Chevrotine (une histoire inédite tirée de la saison 2 ! ) 72 pages d'humour et d'action dans les rues de la capitale gauloise, en compagnie de Padgachix, Turbine, Voldenuix, Baratine, Asmatix et bien d'autres encore. Les Romains n'ont qu'à bien se tenir ! En plus : la couverture de ce nouvel opus est phosphorescente !