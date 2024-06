Oeuf de Yoni. Eveil de la source sacrée

S'initier à la pratique sacrée de l'oeuf de Yoni pour déployer son énergie vitale et sexuelle, s'ancrer dans son féminin. L'oeuf de Yoni est souvent perçu uniquement comme un exercice qui tonifie les muscles du périnée mais il s'agit avant tout d'une pratique ancestrale qui reconnecte la femme à son corps, son intimité et sa sexualité en pleine conscience. Cet ouvrage vous accompagne sur ce chemin intérieur, énergétique et spirituel. Il vous guide à harmoniser entre eux les 4 premiers chakras, et à initier si besoin, un processus de guérison et de transformation. Il vous invite à plus de présence en vous-même, et à plus d'amour de soi, tout en répondant à vos questions techniques : - Quelle pierre choisir ? Quelle taille ? - Comment préparer votre corps à accueillir votre oeuf de Yoni ? Comment l'insérer en toute sérénité ? - Quels mouvements effectuer avec votre oeuf à l'intérieur et comment les réaliser ? Comment le retirer ? Un outil subtil qui vous éclairera, étape par étape, vers la sacralité de votre féminin.