Agenda Blue Lock. Edition 2024-2025

Tout au long de l'année scolaire, explorez l'univers de Blue Lock avec notre agenda ! Suivez Isagi, Bachira, Nagi et Rin dans leur ascension pour conquérir les sommets du football. Profitez également de bonus inédits qui vont permettront d'en apprendre plus sur les plus grandes compétitions du monde. Etes-vous prêt à rejoindre le programme le plus ambitieux jamais créé et tenter de devenir le joueur ultime ?