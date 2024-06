Bescherelle Maths 2de, 1re, Tle - Nouveau bac. Toutes les notions de maths des programmes du lycée

L'ouvrage de référence en maths pour le lycée : tous les programmes, de la 2de à la Tle, avec toutes les notions et les méthodes du bac. Egalement des dossiers de culture mathématique et des vidéos ! Un ouvrage fiable et complet - L'ouvrage traite de l'ensemble des programmes de Maths au lycée : 2de, 1re spécialité, 1re tronc commun, Tle spécialité, Tle options Maths complémentaires et Maths expertes. - Pour chaque notion : - les définitions et propriétés essentielles, avec des exemples d'application, - les méthodes à maîtriser, expliquées étape par étape à travers des exercices résolus. - A intervalles réguliers, des dossiers illustrés sur le développement des maths et leurs applications, avec des exemples de questions de Grand Oral. - En ligne, des vidéos explicatives sur les notions clés du programme de Tle. Un ouvrage facile à utiliser - Les notions sont réparties en 7 sections correspondant aux grandes parties du programme. - Chaque notion est associée à une indication du niveau à partir duquel elle est introduite. - Un index détaillé en fin d'ouvrage facilite la recherche d'une notion ou d'une méthode. Pour qui ? L'ouvrage concerne les lycéens de la 2de à la Tle : - tous les élèves de 2de, - ceux de 1re, qu'ils suivent l'enseignement de tronc commun ou qu'ils aient choisi la spécialité Maths, - ceux de Tle qui ont gardé la spécialité (avec ou sans l'option Maths expertes) ou qui ont choisi l'option Maths complémentaires.