Say you swear. Edition Française

Le roman de Meagan Brandy, auteure best seller aux classements du Wall Street Journal et USA Today. Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avix University... mais surtout, ma vie avec lui. Lui, c'est Chase, le meilleur ami de mon frère pour qui je nourris un amour profond, depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue (misérablement) à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée ! C'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans ?