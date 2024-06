La chute du léopard. Sur les traces de Mobutu

La chute du léopard ("In the Footsteps of Mr Kurtz", 2020), est largement reconnu comme un " classique " dans les pays anglo-saxons. En 2023 - plus de 20 ans après sa publication - The Economist l'a salué comme l'un des cinq meilleurs livres jamais écrits par des correspondants étrangers. Michela Wrong, correspondante à l'époque, a assisté aux derniers jours de Mobutu. Dans ce récit, plein d'esprit, accessible et étonnamment joyeux malgré la gravité du sujet, Elle retrace l'ascension et la chute du jeune journaliste idéaliste qui est devenu le stéréotype du despote africain. Surnommé "le léopard", le président du Congo (ex-Zaïre) pendant trente-deux ans, Mobutu Sese Seko a utilisé toutes les ruses pour accéder au pouvoir et y rester : il a séduit les puissances occidentales, acheté l'opposition et dominé son peuple avec un mélange dévastateur de brutalité et de charme. Alors que la population était appauvrie, il a pillé les ressources en cuivre et en diamants du pays, buvant du champagne dans son palais de la jungle comme une réincarnation moderne du chef de gare fou de Joseph Conrad. Bien que Mobutu Sese Seko soit mort en 1997, le diagnostic de Michela Wrong sur son régime prédateur et le récit de son ascension et de sa chute restent aussi pertinents pour comprendre les turbulences des Grands Lacs africains aujourd'hui. Michela Wrong a obtenu un diplôme en philosophie et sciences sociales au Jesus College de Cambridge, et un diplôme en journalisme à Cardiff. Elle a rejoint Reuters au début des années 1980 et a été affectée en tant que correspondante étrangère en Italie, en France et en Côte-d'Ivoire. Elle est devenue journaliste indépendante en 1994, lorsqu'elle a déménagé au Zaïre. Elle a couvert à la fois le génocide au Rwanda voisin et les derniers jours du dictateur Mobutu Sese Seko. Elle a ensuite déménagé au Kenya, couvrant l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et l'Afrique centrale pour le Financial Times. Elle a reçu le prix James Cameron 2010 pour son journalisme " qui combinait vision morale et intégrité professionnelle ". Aujourd'hui, Michela vit à Londres.