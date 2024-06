Les troubles de la personnalité. Approche TCCE en 150 fiches

Tous les psychothérapeutes prennent en charge des patients qui présentent des troubles de la personnalité isolés ou associés à d'autres troubles psychiatriques. Beaucoup de ces patients ne répondent pas aux critères d'un trouble unique de la personnalité et nombre d'entre eux présentent en outre plusieurs traits appartenant à différentes catégories aboutissant à des tableaux cliniques variés et parfois complexes. L'évaluation clinique catégorielle et dimensionnelle est donc essentielle pour une bonne prise en charge dans laquelle les psychothérapies sont recommandées en première intention. Structuré sous formes de fiches l'ouvrage présente : les principales définitions et les concepts relatifs aux troubles et traits de personnalité ; les principaux modèles étiologiques des troubles et certaines dimensions de la personnalité ; les traits et troubles de la personnalité illustrés de nombreux cas concrets ; la description de troubles de la personnalité complexes associant plusieurs traits ou comorbides avec des troubles psychiatriques ou des conduites ; les modèles explicatifs des différents courants psychothérapeutiques traitant des troubles de la personnalité ; les différentes étapes de la TCCE des troubles de la personnalité et les principaux outils disponibles (thérapie cognitive exposition approche centrée sur les émotions thérapie des schémas etc.) ; les grandes lignes de la TCCE pour les différents troubles de la personnalité et les dimensions de perfectionnisme et d'estime de soi. Des fiches à destination des thérapeutes et des patients sont également disponibles en ligne pour aider les professionnels dans l'accompagnement de leurs patients. Dominique Servant est psychiatre responsable de la consultation spécialisée sur le stress et l'anxiété dans le service de psychiatrie adulte du centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Fontan) et directeur d'enseignement à la faculté de médecine de Lille.