Neveu du roi Arthur, réputé dans ce récit autant pour sa valeur morale que pour sa prouesse, Gauvain relève le défi qu'un mystérieux chevalier vert porte un jour à la cour : il accepte de lui trancher la tête, tout en promettant solennellement, si celui-ci survit, de se mettre à sa recherche pour recevoir un coup en retour. Tête décollée à la main, l'homme quitte la cour et rappelle le jeune chevalier à sa parole. Dix mois plus tard, Gauvain part à son tour... Roman de chevalerie complexe, d'une grande beauté formelle, Sire Gauvain et le Chevalier Vert est l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature médiévale anglaise. Rédigée par un poète anonyme à la fin du XIVe siècle, admirée par J. R. R. Tolkien, qui en donna une édition, l'oeuvre a profondément marqué la conscience et le paysage littéraire outre-Manche. Cette édition a pour objectif d'offrir un accès aisé et direct à la composition originale. Cette édition offre une traduction intégrale de l'oeuvre en version bilingue. Elle est due à Olivier Simonin, maître de conférences en linguistique anglaise à l'université de Perpignan, qui a établi le texte à partir de son unique version manuscrite et l'a traduit en privilégiant la fluidité tout autant que l'exactitude sémantique. Elle est enrichie d'annotations qui garantissent un accès aisé et sûr à ce grand roman de chevalerie en vers : la plupart signalent des références importantes et des éléments culturels et littéraires indispensables à la compréhension du texte, tandis que d'autres élucident des questions de prononciation et de sens, leur apportant un éclairage nouveau. L'ensemble est précédé d'une introduction qui replace l'oeuvre et le poète dans leur contexte, tout en proposant des repères critiques essentiels ainsi qu'une lecture personnelle et de multiples pistes de réflexion.