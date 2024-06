La planète des chats. Tome 3

Les rats ont envahi l'Europe. Bastet, reine autoproclamée des chats, et sa communauté hétéroclite fuient à New York. Mais à l'arrivée, c'est la catastrophe : la statue de la Liberté est recouverte de rongeurs et les hommes ont disparu ! Bastet et ses compagnons trouvent refuge auprès des derniers Américains repliés dans les buildings. Alors que les rats sont plus forts et organisés que jamais, les hommes ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble... et les chats n'ont pas vocation à régner. Bastet parviendra-t-elle à les rallier derrière elle ?