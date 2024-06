Le coeur battant des 24 heures du Mans. Enquête sur une course mythique

Les 24 Heures du Mans constituent la plus fameuse des courses d'endurance. Depuis plus de cent ans, l'épreuve allie une tradition devenue mythique et la plus extrême modernité. Des centaines de milliers de spectateurs et de participants convergent vers un circuit à nul autre pareil. Un brassage qui provoque une communion entre des passionnés de sports mécaniques, les pilotes venant vivre une expérience extrême, les techniciens et ingénieurs mobilisés de jour comme de nuit, des bénévoles qui contribuent au succès de la compétition et le grand public envoûté par cette fête populaire. Les enjeux sont économiques, industriels, technologiques, politiques, territoriaux, artistiques. Bien plus qu'un simple évènement sportif, les 24 Heures du Mans sont un fait social total. Impressionné par cet évènement hors-norme, et par ce mélange de passion et d'organisation, Bertrand Pulman mène une enquête minutieuse et approfondie décryptant les interactions sociales qui se nouent, l'impressionnante machine logistique nécessaire, les défis technologiques ainsi que les enjeux financiers, industriels et politiques qui se jouent en coulisse. Revendiquant une "sociologie des enthousiasmes" , il s'attache à retranscrire l'ardeur et le dévouement des participants, le savoir-faire des acteurs de l'ombre, et dresse ainsi en creux un portrait saisissant de celles et ceux qui forment le coeur battant des 24 Heures du Mans.