Le Grand Test Larousse de culture générale

Plus de 2 500 questions de culture générale pour tester ses connaissances dans tous les domaines du savoir (histoire, littérature, cinéma, sciences, géographie, musique...) et réussir aux examens. Avec : - Des quiz thématiques sur plus de 150 sujets de culture générale, allant des pharaons égyptiens aux grands photographes du xxe siècle, des chansons des années 2000 aux lacs du monde, ou encore des stars du football à l'appareil digestif. - Des quiz pêle-mêle sur toutes les grandes disciplines du savoir. - Des tableaux de scores à compléter pour évaluer son niveau et, surtout, sa progression. - Des corrigés détaillés pour enrichir ses connaissances.