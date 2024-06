Disney baby. Histoires de coquin

Lisez une histoire de 5 minutes avec votre tout-petit pour qu'il s'endorme avec ses bébés héros favoris ! - Un recueil de 8 courts récits pour vivre de jolies aventures avec les personnages Disney. - Des illustrations simples et colorées, créées spécialement pour les enfants en bas âge. - Une histoire pour chaque soir, à lire en 5 minutes. Dès 12 mois. Contient les histoires : Tic et Tac se disputent, Timon et Pumbaa font des blagues, Stitch fait des châteaux de sable, Peter Pan joue au pirate, Petit Zip n'a pas sommeil, Jack-Jack n'est pas content, Olaf et la luge magique, Robin des Bois explore la forêt.