Kinésiologie pour enfants. Le Brain Gym, des exercices pour faciliter l'apprentissage

Un guide pour faciliter l'apprentissage des enfants et éveiller leur curiosité ! Cette 5e édition s'accompagne d'une nouvelle préface et de nouveaux exercices. Dès cinq ans, de nombreux enfants souffrent de stress, de troubles de l'attention et de la mémoire, ferments d'échec scolaire. Comment leur redonner une soif d'apprendre naturelle et joyeuse ? Ce guide apporte des solutions pratiques pour faciliter le processus d'apprentissage des enfants, à l'école comme à la maison. Un enfant qui sait mobiliser ses deux hémisphères cérébraux et mieux associer le corps et le cerveau, est plus ouvert, réceptif et curieux à son environnement. Il est alors capable de s'exprimer, d'écrire de façon créative, d'écouter et de penser en même temps, de faire ses propres expériences et de s'épanouir. Issus de la kinésiologie éducative, ces exercices illustrés montrent les postures simples et les mouvements naturels à adopter : mouvements croisés, activités bilatérales, test musculaire, technique du "8 paresseux" ... Découvrez les bénéfices de ces techniques, utiles pour la bonne santé mentale et physique des enfants.