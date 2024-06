Le haut potentiel intellectuel chez l'enfant. Un guide pratique pour mieux accompagner votre enfant à l’école et en famille

Comment gérer l'annonce d'un diagnostique de HPI ? Comment identifier les éventuelles difficultés rencontrées par votre enfant ? Trouver l'origine de ces difficultés ? Et comment réagir face à celles-ci ? Cet ouvrage contient une foule d'outils concrets pour apprendre aux parents et à leurs enfants à gérer leurs particularités, leurs émotions débordantes et leurs incompréhensions. Des outils efficaces et pratiques allant de l'analyse fonctionnelle à la communication alternative en passant par la gestion des émotions. Un ouvrage qui s'adresse tant aux parents d'enfant HPI qu'aux professionnels de l'éducation.