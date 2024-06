Nos adoptions T02. Nous t'avons abandonné

Depuis 1953, plus de 200 000 enfants coréens ont été adoptés dans le monde, c'est sûrement autant de parents biologiques ayant souffert de la culpabilité d'abandon. Certains, comme ceux d'Olivier ou de Cyril, retrouvent leur enfant après des décennies, d'autres n'auront jamais cette chance, comme la mère de Mélanie et Cécile. Et il y a ceux qui préfèrent oublier... qui sont ces parents de l'ombre ?