Français CE2. Mon cahier d'entraînement français

Le cahier de référence pour accompagner votre enfant tout au long de l'année de CE2 et consolider ses apprentissages en Français, grâce à 26 leçons et près de 140 exercices. Pour chaque leçon : - " J'apprends " : un rappel clair et visuel de la règle de grammaire, d'orthographe, de conjugaison ou de vocabulaire - " Je m'entraîne " : des exercices pour progresser - " Je relève le défi " : une dictée pour mettre en application chaque apprentissage - + tous les corrigés détaillés sur un livret détachable En exclusivité avec ce cahier ! Avec des compléments numériques comportant des dictées audio pour travailler en autonomie. Un contenu adapté aux attendus du programme de CE2 Egalement disponible pour les programmes de Français de CP, CE1, CM1 et CM2 !