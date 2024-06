Le vocabulaire pour tous. Pour mieux s'exprimer à l'écrit et à l'oral, Edition revue et corrigée

Un ouvrage de référence sur l'histoire et le fonctionnement du lexique français. Egalement un ouvrage pratique qui aide à enrichir son vocabulaire. Le Vocabulaire pour tous veut répondre à l'intérêt qu'un large public porte aujourd'hui à la langue et aux mots. Il est composé de six parties : 1. Décrire, classer les mots. Pour comprendre les notions de base de la linguistique. 2. Comprendre l'histoire du lexique français. Pour découvrir les origines du français, les emprunts faits aux langues anciennes et aux langues étrangères ; remonter aux sources de l'étymologie ; comprendre d'où vient le français parlé hors de France. 3. Former les mots. Pour repérer des familles de mots, s'interroger sur le rôle des préfixes et des suffixes ; observer les particularités des mots composés et des mots tronqués jusque dans leurs formes les plus récentes. 4. Connaître le sens des mots. Pour mieux comprendre la diversité des significations et des changements de sens rencontrés au cours de l'histoire. 5. Employer le mot juste, enrichir son vocabulaire. L'objectif est ici d'apprendre à choisir les mots pour leur précision, les nuances qu'ils apportent, à intégrer le mot au contexte approprié... 6. Déjouer les pièges. Cette dernière partie fournit des réponses précises aux questions sur l'orthographe ou le bon emploi, face aux pièges de la ressemblance et de la confusion.