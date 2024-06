Le récit d'une vengeance Une conspiration et une erreur judiciaire transforment le noble Edmond Dantès en un implacable agent du destin : le Comte de Monte-Cristo. Obsédé par la vengeance et le pouvoir donné par la providence, le Comte prend sa revanche sur ceux qui l'ont enfermé dans un sombre cachot pendant quatorze années. Cependant, s'agit-il de justice ou d'orgueil démesuré ? Le Comte le sait-il lui-même ? Une trépidante saga aux multiples rebondissements mêlant intrigues et trahisons, dans un conflit entre le bien et le mal. Une adaptation fidèle à l'original Découvrez le destin tragique d'Edmond Dantès, personnage aux multiples visages, passé maître dans l'art du déguisement dans une adaptation manga fidèle au roman d'origine. Les illustrations réalistes servent à merveille le récit sombre de la vengeance implacable du personnage principal.