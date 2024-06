Présences. Trésors photographiques de la collection Gilman & Gonzalez-Falla

Débutée en 1975 et forte aujourd'hui de quelque 7 000 images allant du XIXe siècle aux années soixante, la collection Gilman est l'une des plus remarquables au monde. Un choix de 140 photographies de la collection photo de Sondra Gilman et de son mari Celso Gonzalez-Falla, presque toujours des tirages argentiques d'époque, sont présentées autour d'une thématique de portraits. Ces "Présences" qui côtoient leurs collectionneurs nous accompagneront à travers une histoire de la photographie car la plupart des artistes sont des photographes majeurs de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui, en Europe et aux Etats-Unis. Une exposition à ne pas manquer, qui voyagera ensuite dans plusieurs musées européens et américains.