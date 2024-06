Le Fou et l'Assassin Tome 5 : Sur les rives de l'art

Abeille, la fille de Fitz, a été enlevée par les Serviteurs. Les membres de cette société secrète utilisent leurs rêves pour mettre en oeuvre des prophéties qui les rendront plus riches et plus puissants. Mais Abeille est-elle aussi cruciale à leur destin qu'ils le pensent ? Si ses ravisseurs imaginaient leur mission facilement accomplie, c'était sans compter la rage déployée par la digne fille du seigneur de Flétribois pour leur échapper. Fitz et le Fou, qui la croient perdue à jamais, décident de se lancer dans une mission de vengeance qui doit les emmener dans l'île lointaine où vivent les Serviteurs - lieu que le Fou a d'abord appelé foyer avant d'y subir les pires sévices. Il a pourtant juré de ne jamais revenir à cet enfer duquel il s'est échappé. Mais malgré toutes ses blessures, il n'est pas sans défense. Et si Fitz n'est plus l'assassin sans faille de sa jeunesse, il vaut mieux ne pas le trouver en travers de son chemin. Leur but est simple : tout faire pour que plus un seul Serviteur ne survive.