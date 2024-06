12 nouvelles règles pour une vie au-delà de l'ordre

Jordan B. Peterson propose 12 nouveaux principes pour faire entrer le chaos dans notre vie sans nous laisser submerger. Loin d'être notre ennemi, le chaos permet d'enrichir notre existence. Il est primordial de l'allier au quotidien que nous nous épuisons à si bien ordonner. A la manière des grands héros qui nous inspirent, l'auteur nous aide à prendre du recul, à imaginer qui nous pourrions devenir, à changer, à nous dépasser et à nous accomplir pleinement tout en choisissant les meilleures cibles et en avançant avec persévérance. Tout au long du chemin, apprenez de vos erreurs, affrontez-les et ajustez votre trajectoire. Passé, présent et avenir déterminent votre aventure personnelle.