A l'ombre de la nuit

Enfant, Harry Booth n'a qu'une solution pour aider sa mère malade à subvenir à leurs besoins : cambrioler de luxueuses demeures et revendre son butin. Devenu adulte, et orphelin après que sa mère a succombé à un cancer, il quitte Chicago mais poursuit ses activités criminelles. Circulant entre les Outer Banks, Savannah et La Nouvelle-Orléans, il change régulièrement d'identité et reste toujours sur ses gardes, discret et distant. Il ne peut pas se permettre d'attirer l'attention, encore moins de s'attacher. Jusqu'à sa rencontre avec Miranda Emerson... Malheureusement leur relation naissante est menacée quand Harry fait affaire avec l'inquiétant Carter LaPorte. Il ne tarde pas à se retrouver pris au piège de cet homme puissant qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Plutôt que de cambrioler un musée de Baltimore comme l'exige LaPorte, Harry préfère disparaître et doit se résoudre à abandonner Miranda sans une explication. Mais les êtres tels que LaPorte ne renoncent pas si facilement. Pour espérer être libre et vivre enfin sa vie, Harry n'a d'autre choix que de l'affronter. Alors, seulement, il pourra espérer récupérer le bien le plus précieux qu'on lui ait jamais volé...