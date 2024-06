La petite fille de Monsieur Linh

L'oeuvre intégrale annotée : Fuyant sa patrie en guerre, accompagné d'un nourrisson de quelques semaines, Monsieur Linh débarque un jour dans un pays inconnu. Là, il fait face à l'adversité, à la barrière de la langue et aux préjugés racistes. Luttant pour sa survie et pour celle de sa petite fille Sang diû, Monsieur Linh se lie bientôt avec un autre homme, Monsieur Bark, et découvre que l'amitié est peut-être la meilleure arme pour faire face aux bouleversements du monde. Philippe Claudel nous livre avec ce roman universel aux allures de conte une magnifique réflexion sur le déracinement, l'identité, le deuil et l'amitié. Nouveaux programmes Dossier : L'exil Par Mathilde Spychala - Biographie de l'auteur, histoire de l'oeuvre - Contexte historique - Lectures linéaires et étude d'ensemble de l'oeuvre Prolongements interdisciplinaires : histoire des arts Exercices écrits et oraux, questions de grammaire, groupement de textes, glossaire.