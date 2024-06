Mira Tome 4 : Mon week-end à Paris

Mira, une héroïne attachante à laquelle toutes les pré-ados adoreront s'identifier ! Pas facile d'être une pré-ado quand on doit gérer une maman embarrassante, un petit frère pot de colle, des filles désagréables à l'école, une première déception amoureuse... Et, pour Mira, s'ajoute à tout cela le décès brutal de sa grand-mère dont elle était si proche... Alors que toutes les deux s'apprêtaient à partir pour Paris, c'est finalement avec sa mère que Mira prend le chemin de la ville lumière. En partageant leur tristesse, avec nostalgie et beaucoup d'amour, Mira et sa mère sont plus fortes pour traverser cette épreuve. Une plongée à Copenhague (et à Paris ! ) dans le quotidien d'une presque pré-ado ultra attachante !