Ourse & Lapin Tome 6 : Un monde parfait !

Lapin rêve d'un monde parfait, un monde dans lequel il n'aurait rien à faire, surtout pas à nettoyer les saletés des autres. Beurk et ratabeurk ! ronchonne Lapin. Ce que je veux, c'est une île en marshmallow... flottant dans du chocolat chaud ! Avec Ourse et Lapin, amitié, entraide et humour sont toujours au rendez-vous.