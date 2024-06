Les 101 dalmatiens. L'histoire du film

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Les 101 Dalmatiens. Dès 2 ans. Histoire : Pongo et Perdita, un couple de dalmatiens, sont les heureux parents de quinze adorables chiots. Mais leur bonheur est perturbé par l'abominable Cruella d'Enfer qui convoite les bébés pour s'en faire un manteau de fourrure. Un soir, alors que Pongo et Perdita sont en balade, elle envoie ses hommes de main enlever les chiots...