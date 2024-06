L'infini entre nous

Violet et Will ont passé dix-huit étés ensemble, dans la maison de plage de leurs familles, jusqu'à ce qu'un dernier été vienne tout changer dans leur relation. Juste avant qu'ils puissent se déclarer leur amour, un drame les a séparés. Le coeur brisé et hanté par les souvenirs de cet été fatidique, Violet s'efforce de tourner la page. Cinq ans plus tard, lorsqu'elle doit s'occuper de la vente de la maison, elle retrouve Will exactement comme elle l'avait laissé : bronzé, amoureux et incroyablement désolé pour cette nuit tragique qui a tout brisé entre eux. Le passé que Violet fuyait avec tant de force pourrait-il détenir la clé du bonheur qu'elle croyait à jamais inaccessible ?