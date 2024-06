Miam. On mange quoi ce soir ?

Tout le monde s'est déjà posé la question fatidique : On mange quoi ce soir ? Et c'est toujours aussi dur d'y répondre. Margot Masson et Aymeric Pinard ont lancé leur compte instagram On mange quoi ce soir ? avec la ferme idée de permettre à tout le monde de répondre à cette question de façon fun, ludique et délicieuse. Armé de leur savoir-faire de chefs dans de grands palaces parisiens, c'est cette qualité qu'ils se proposent d'amener chez vous à travers les recettes de ce livre. ­­­ Oufs mimosa au thon, asperges blanches sauce hollandaise, raviolis ricotta et ail des ours, aubergines farcies à l'agneau, sandwich focaccia aux légumes grillés, soupe de champignons et oeuf mollet, risotto butternut, frites de patates douces méga-croustillantes, grilled cheese saint-nectaire, pavlova menthe et fruits rouges, cookies XXL... les recettes de ce livre sont classées par saison et vous donneront des idées d'apéros, d'entrées, de plats et de desserts à piocher à tous moments. A la fin du livre, vous trouverez aussi des recettes de base : pains et pâtes, sauces et condiments. Tout est gourmand, fondant, croquant, savoureux, beau... et bon, évidemment !