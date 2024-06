Beau magazine N° 7, juin 2024

BEAU MAGAZINE, C'EST QUOI ? Un trimestriel indépendant et engagé qui déniche et prescrit le BEAU de l'époque dans tous les domaines. Des récits, des innovations, et une sélection d'adresses qui font sens et qui rassemblent une communauté d'intellectuels, de créatifs, de rêveurs, de faiseurs, d'artisans, de meneurs et de lecteurs. 196 pages éco-conçues.