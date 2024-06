Le Livre des glaces Tome 1 : La fille et les étoiles

Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au coeur de la glace, sur les flancs du Roc Noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le Gouffre des Absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Car, pour endurer les mois de nuit, l'air presque figé par le gel, il faut appartenir à une espèce à part. Et Yaz n'en fait pas partie. Lorsque son frère Zeen disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine, peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zeen coûte que coûte, Yaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse... La nouvelle captivante série de Mark Lawrence, nommée au prix Goodreads du Meilleur roman de Fantasy en 2020. " Si vous aimez la noirceur, vous allez adorer Mark Lawrence. Car quand la lumière se fait et que tout prend sens, se crée un sublime contraste. " Robin Hobb " L'un des meilleurs livres de Lawrence. Un récit de survie épique doublé d'un beau roman d'apprentissage. " The Guardian " Un récit palpitant, soutenu par une mythologie fouillée. Forte et vulnérable à la fois, Yaz est une héroïne qu'on a envie de suivre. " Booklist " Remarquable, oppressante, poignante... Cette incroyable aventure vous hantera longtemps. " Grimdark Magazine " A la fois glaçant et merveilleux... Les lecteurs cherchant de la fraîcheur en matière de Fantasy seront comblés. " Bookpage