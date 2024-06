Mon cahier de radiesthésie. Apprendre facilement à utiliser un pendule

Obtenir des réponses à ses questions grâce au pendule. Qu'il s'agisse d'un petit caillou accroché à un fil ou d'un bel objet en ébène, en métal ou en cristal, le pendule est un compagnon précieux qui peut répondre à vos questions dans de nombreux domaines : pour trouver un objet perdu ou localiser un être disparu, pour savoir si un aliment vous convient, pour faire les bons choix pour votre santé... Ce cahier d'initiation à l'art de la radiesthésie vous guide dans le choix d'un pendule adapté, puis vous explique comment vous en servir, à l'aide d'exercices et d'illustrations vous permettant d'obtenir rapidement des résultats et de cheminer vers des réponses précises. En bonus : 42 planches de radiesthésie en grand format, pour utiliser immédiatement votre pendule. Dans ce guide, vous apprendrez à : - Choisir, purifier et manipuler votre pendule. - Créer votre convention mentale. - Rechercher des objets perdus. - Connaître votre taux vibratoire. - Choisir l'huile essentielle la plus adaptée. - Choisir la pierre énergétique la plus adaptée. - Rééquilibrer vos chakras. - Révéler quel accord toltèque est à méditer en priorité. - Trouver où votre chat/chien a mal. Et bien d'autres choses encore !