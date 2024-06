Unordinary Tome 1

Le webtoon le plus lu de la plateforme Personne n'a jamais prêté beaucoup d'attention à John - juste un adolescent normal dans un lycée où l'élite sociale possède des pouvoirs et des capacités impensables Mais John a un passé secret qui menace de détruire tout l'ordre social de l'école - et bien plus encore Accomplir son destin ne sera cependant pas facile car il y a des batailles des ennemis et des conspirations mortelles à chaque coin de rue&NewLine ; Bienvenue dans un monde où même avoir des pouvoirs magiques ne garantit pas sa survie...