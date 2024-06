Mon atlas de France

Partons pour un joyeux tour de France ! L'enfant découvre les régions une par une, et colle les éléments les plus connus de chacune d'entre elle : que ce soit la gastronomie, les animaux, les monuments historiques ou les paysages... Pour une première approche de la cartographie, ludique et riche en découvertes. Un atlas de France ludique et interactif Un petit documentaire qui permet d'en connaître plus sur la thématique en collant et en s'amusant... L'enfant apprend en positionnant des autocollants aux bons endroits. Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout, et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end !