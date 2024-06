3, 2, 1, podium !

Quel footballeur brésilien a marqué plus de mille buts au cours de sa carrière ? Un jeu de 100 cartes contenant 200 questions-réponses, pour devenir incollable sur le sport ! Du contenu intéressant et divertissant : l'enfant apprend en s'amusant Vous apprendrez que le rugbyman Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du monde en 2021, que la course hippique du Prix d'Amérique a lieu à Paris, ou encore qu'on peut être champion du monde de lancer de tongs ! Quatre catégories de questions riches et variées, et des règles simples Pour chaque thème (les championnes et champions, les grandes compétitions, les règles/techniques/équipements, les drôles de sports), les questions sont variées. Chaque carte est illustrée, avec une touche d'humour ! Les règles sont simples : on peut essayer de trouver le plus grand nombre de bonnes réponses possible en cinq minutes. Ou répondre sans se tromper à chacune des quatre couleurs pour gagner. Ou encore être le premier à gagner 5 points ! Un jeu à petit prix, facile à transporter Une boîte cartonnée solide de petite taille, à moins de 10 , pour tester ses connaissances et s'amuser, à la maison ou en voyage, seul, en famille ou entre amis.