Mon premier imagier Bescherelle

Un premier Imagier Bescherelle pour accompagner l'enfant de 2 à 5 ans dans sa découverte du monde, du langage et de la lecture. Plus de 500 images réalistes et tendres pour nommer et classer chaque élément selon 30 thématiques liées aux centres d'intérêt de l'enfant. - Les chapitres sont structurés de manière systématique et méthodique : une grande scène illustrée suivie de dessins légendés pour situer et mémoriser chaque notion et objet. - Des questions de lecture d'image, des cherche et trouve et des comptines pour observer, apprendre et retenir. - Chaque mot du chapitre se retrouve illustré et légendé en script et en cursive dans le but de commencer l'apprentissage de la lecture et d'encourager l'enfant à utiliser des mots nouveaux. - Des petites activités de découverte des sons et d'expression orale qui invitent l'enfant à développer son langage. Un album au format généreux, conçu pour durer dans le temps, écrit par Isabelle Chavigny, professeure des écoles, et superbement illustré par Caroline Modeste.