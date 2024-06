L'orthographe pour tous. Pour écrire un français sans fautes, Edition revue et corrigée

L'ouvrage de référence pour comprendre les règles d'orthographe et les mettre en oeuvre dans ses écrits. Dans une nouvelle édition, enrichie d'explications visuelles et de vidéos. Une approche pratique et complète de l'orthographe - L'ouvrage aborde tous les thèmes d'orthographe : - les difficultés de l'orthographe d'usage - les problèmes d'homonymie - les terminaisons verbales - les règles d'accord - les règles de ponctuation - Chaque règle est expliquée de manière simple et concrète, avec de nombreux exemples. Des explications visuelles Au fil de l'ouvrage, des planches présentent les règles les plus importantes sous une forme visuelle. Chacune est associée à une vidéo explicative, directement accessible grâce à un QR code. L'index des difficultés L'index final, qui recense toutes les difficultés abordées, permet au lecteur de trouver des réponses immédiates sur plus de 800 mots ou emplois, classés dans l'ordre alphabétique.