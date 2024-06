Ce livre est une invitation, en mots et en images, à pénétrer l'atmosphère sophistiquée des résidences des élites du royaume de France, entre le règne de Louis XIV et la Révolution. Des châteaux, hôtels particuliers ou maisons de plaisance, où ils évoluent dans des décors d'art total, peuplés de meubles et d'objets raffinés. Le titre, "Intime XVIIIe siècle" , donne le ton de cet ouvrage conçu comme une plongée dans l'intimité des demeures des XVIIe et XVIIIe siècles - époque à laquelle les notions d'intimité et de vie privée surgissent et s'imposent. Sophistication, excellence, raffinement et confort : tels sont les thèmes des quatre parties, qui permettent d'entrer véritablement à l'intérieur des demeures, au plus près des meubles et des objets d'art, de leurs commanditaires et de ceux qui les ont confectionnés. Des focus en double page permettent de s'immiscer au plus près d'objets remarquables, mais également de partager la toilette, le dîner, les jeux, les goûts et les habitudes de certains grands personnages de l'époque. D'autres focus encore expliquent la manière dont les ébénistes, menuisiers, ornemanistes, tabletiers, bronziers et autres marchands merciers travaillent au sein de leurs boutiques et ateliers.