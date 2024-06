Top 1. Team Bambi

Chef n'a qu'un seul et unique but : faire TOP 1 ! Pour réaliser son rêve, il organise un grand recrutement pour trouver les partenaires idéaux : des guerriers féroces et puissants, qui l'aideront à vaincre ses concurrents. Mais, par un malheureux concours de circonstances, Chef se retrouve finalement largué en zone de combat avec deux énergumènes aussi peureux que stupides : Big Gun et Marcel !