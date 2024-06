Calculs de doses en 600 exercices corrigés. Pour les 3 années du Diplôme d'Etat infirmier

Vous êtes étudiant en IFSI et vous souhaitez maitriser les raisonnements et réussir vos calculs de doses ? Ce livre construit autour d'exercices variés présentés du plus simple au plus complexe de tutos permettant de visualiser la pratique et de très nombreux exemples concrets de soins est l'outil qu'il vous faut ! ' Les 600 exercices corrigés et les 8 TUTOS ' organisés en 10 chapitres thématiques ont pour objectif de vous proposer un entraînement progressif selon 3 niveaux de complexité jusqu'au dernier chapitre qui vous permet de mobiliser toutes les connaissances et compétences acquises. Vous avez ainsi la possibilité de vous auto-évaluer de vous entraîner et d'appréhender progressivement 4 nouvelles compétences toutes indispensables pour la pratique quotidienne infirmière : identifier et maîtriser les notions de dosage de dilution de préparation médicamenteuse ; connaître les dosages préparations dilutions solvants et solutés ; effectuer des calculs simples et complexes ; planifier et adapter le traitement au regard de la prescription médicale. Véritable préparation aux épreuves de validation du diplôme d'Etat infirmier et mise en situation pour vos stages ce cahier d'entraînement intensif propose pour chaque chapitre : un test d'auto-évaluation corrigé ; un rappel des fondamentaux ; un tuto ; les entraînements et leurs corrigés. Cette nouvelle édition est une mise à jour complète qui s'est enrichie d'un 10e chapitre comportant 50 nouveaux exercices. Entraînez-vous en rédigeant directement votre raisonnement et vos réponses à même l'ouvrage !