Démarche clinique et diagnostic en kinésithérapie

Entre la pratique quotidienne personnalisée et les tests standardisés le praticien manuel est souvent en difficulté. Ce livre n'offre pas de recettes mais montre à travers 126 pathologies de l'appareil locomoteur remontées dans leur approche diagnostique comment mener à bien l'enquête policière de la démarche clinique et du diagnostic. Les auteurs praticiens expérimentés et enseignants ont eu à coeur de présenter le fruit de leur travail sous forme de fiches standardisées agréables à lire. Pour chaque pathologie la fiche suit un plan systématisé : arbre diagnostique rappel des recommandations iconographie représentative (photo ou radiographie) et synthèse (interrogatoire observation examen articulaire examen fonctionnel diagnostic attitude thérapeutique). Cet ouvrage entièrement revu est donc un outil indispensable au praticien dans son exercice quotidien. Il a été conçu pour être pratique et donc pour permettre un accès rapide à l'information recherchée. Le lecteur masseur-kinésithérapeute ou ostéopathe y trouvera également matière à réflexion et à enrichir sa pratique de façon rationnelle. Michel Dufour Kinésithérapeute MCMK cadre de santé enseignant aux IFMK à l'EFOM (Paris) IFMK (Berck) IFMKEF (Meaux) HEK (Casablanca) ; cofondateur de l'Institut d'anatomie clinique appliquée (www. applicanat. fr) Serge Tixa Kinésithérapeute MCMK cadre de santé ostéopathe enseignant à l'IFMK (Montpellier) IFKO (Lyon) ; cofondateur de l'Institut d'anatomie clinique appliquée (www. applicanat. fr) Santiago Del Valle Acedo Kinésithérapeute libéral enseignant aux IFMK à l'EFOM (Paris) ; cofondateur de l'Institut d'anatomie clinique appliquée (www. applicanat. fr)