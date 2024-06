Le Fou et l'Assassin Tome 3 : En quête de vengeance

FitzChevalerie et le Fou ont changé le cours de l'histoire. Puis leurs chemins se sont séparés. Le bâtard de sang royal s'est détourné de ses activités pour mener une existence paisible à Flétribois, quant à son fidèle compagnon, il n'en a plus entendu parler. Jusqu'à ce qu'il le retrouve, mutilé, au hasard d'une balade avec Abeille. Les graves problèmes de santé de son vieil ami et les intrigues à la cour font baisser la garde de Fitz alors que survient le pire : sa fille est enlevée. Le Fou, au crépuscule de sa vie, a laissé échapper des secrets qui pourraient bien conduire de pâles inconnus à user d'Abeille comme de leur prochaine arme. Mais une magie ancienne coule encore dans les veines de FitzChevalerie Loinvoyant et, bien que ses talents d'Assassin se soient amoindris avec le temps, ennemis comme amis vont apprendre qu'il reste toujours la vengeance à celui qui a tout perdu.