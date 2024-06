Le chat assassin : Le chat assassin ne lâche rien

D'accord, d'accord. Encore une nouvelle ombre à mon tableau déjà peu reluisant ! J'avoue, ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai affirmé à toute la bande que je ne me trompe jamais. J'aurais mieux fait de me taire : ils me sont tous tombés dessus en me rappelant le fameux épisode de la grenouille mortellement dangereuse... Ok, ok, je vais vous le raconter et vous verrez que dans cette histoire je ne suis pas entièrement fautif, simplement, je ne lâche rien.