Traité théologico-politique. Préface et chapitres XVI à XX - Prépas scientifiques 2025

Sur quels principes fonder la communauté politique ? Quelle forme d'Etat serait la meilleure pour l'individu ? Quel devrait être le rôle du souverain par rapport à la religion ? Dans les chapitres XVI à XX du Traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 pour éviter le scandale, Spinoza interroge les modalités d'existence d'un espace politique qui tiendrait compte de la diversité des moeurs et des cultes, mais aussi de la variété et de l'imprévisibilité des émotions humaines. Mêlant dans son texte raisonnements philosophiques, exégèse biblique et théorie politique, le philosophe pose les jalons d'un régime républicain et démocratique dont les valeurs de tolérance et de liberté nous éclairent encore aujourd'hui.