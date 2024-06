Les Ptits Sherlock : ma toute première enquête ! Une bouteille à la mer

Sherlock et Watson sont enfin en vacances... Mais que trouvent-il sur la plage ? Une bouteille avec un message ! Qui a écrit ce message ? Où se trouve-t-il ? Mène l'enquête avec Sherlock Holmes. A l'aide de ta loupe filtrante, joue et résous des énigmes sans avoir besoin de savoir lire : cherche et trouve, labyrinthes, 7 différences, coloriages codés... 64 pages de jeux pour les enfants de 4 à 7 ans.