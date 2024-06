Jeanne, la fille du docteur Loiseau Tome 1 : Le cadeau de Kiki de Montparnasse

Dans la pharmacie de l'oncle Léon et de la tante Lucienne, chaque nuit, des médicaments disparaissent. Alors que le couple remue ciel et terre pour retrouver les coupables, Jeanne, elle, s'inquiète de la santé des voleurs. Soucieuse de prendre les agents de police de vitesse, elle décide de mener sa propre enquête ! Commence alors une course contre la montre dans laquelle, d'indice en indice, la jeune fille arpentera les catacombes et le quartier des artistes, fera la connaissance de Kiki de Montparnasse et se liera d'amitié avec une bande d'enfants des rues... A partir de 9 ans