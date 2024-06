Une histoire de Raiponce et au dodo ! Un invité surprise

Que se passe-t-il avant le film Raiponce ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Raiponce. Dès 3 ans. L'histoire : La petite Raiponce se sent seule en haut de sa tour... Elle essaie de se changer les idées mais rate tout ce qu'elle fait ! Un jour, elle remarque des petites empreintes qui apparaissent tout autour d'elle... Chouette, voilà un mystère à résoudre ! Imprimé et fabriqué en France